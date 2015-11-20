У захопленому готелі в Малі залишаються понад 130 заручників – ВВС

"Rezidor group", що володіє готелем Radisson Blu в столиці Малі Бамако, повідомила останні дані щодо кількості заручників, які, імовірно, все ще залишаються в готелі.

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"Станом на 12:45 GMT 125 гостей та 13 працівників все ще залишаються в будівлі", - цитує їх повідомлення ВВС.

Як повідомляв УНІАН, раніше адміністрація готелю заявляла про те, що готель атакували двоє озброєних чоловіків. При цьому джерело Reuters говорило про 10 нападників.

ЗМІ повідомляли, що вони приїхали на автомобілі з дипломатичними номерами. Надходили повідомлення про перестрілку з терористами. Один із співробітників готелю розповів Associated Press, що при нападі бойовиків застосували гранати. Число жертв нападу зросло до 9 осіб.