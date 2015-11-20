Ле Пен слідом за Росією запропонував відновити смертну кару для терористів

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Le Point.

"Ми повинні закріпити основні принципи самозахисту і національних пріоритетів, відновити смертну кару для терористів, стинати їм голови, як це робить "Ісламська держава", - заявив Ле Пен.

Він також виступив з низкою інших пропозицій. Зокрема, Ле Пен пропонує скасувати подвійне громадянство, відновити кордони і їх контроль, депортувати нелегалів, не надаючи їм жодних соціальних прав, побудувати тюрми на 100 тис. місць, ввести обов’язкову військову службу строком на 6 місяців.

Читайте такожПутін вважає, що російська армія недостатньо бомбить Сирію

За словами Ле Пена, "Франція перебуває в стані внутрішньої війни", яку він пов'язує з масштабною імміграцією.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова фракції «Справедливая Россия» в Держдумі РФ Сергій Миронов запропонував запровадити смертну кару для терористів і їхніх пособників. При цьому він вважає, що «Росії потрібно наслідувати приклад Франції, яка позбавляє громадянства тих громадян, які беруть участь у терористичних війнах на території інших держав».