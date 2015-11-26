Обама підтвердив готовність США допомагати мігрантам

Про це Барак Обама заявив про це в щотижневому зверненні до країни, яке цього разу було присвячене Дню подяки, який відзначається сьогодні, пише "Голос Америки". "Світ як і раніше, сповнений подорожніх – чоловіків і жінок, яким не потрібно нічого, крім можливості більш безпечного, кращого майбутнього для них та їх сімей, – заявив президент. – Що робить Америку Америкою, так це те, що ми даємо цей шанс".

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Заява Барака Обами прозвучала на тлі запеклих дебатів про прийом сирійських біженців, які намагаються знайти новий дім в США.

З 2011 року США взяли тільки 1500 сирійських біженців, а у вересні адміністрація Барака Обами оголосила, що в наступному році 10 тис. сирійців буде дозволено в'їхати в країну.

Дискусія досягла свого піку після терактів 13 листопада в Парижі, внаслідок яких було вбито 129 осіб. Відповідальність за цю різанину взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Республіканці заявляють, що такий приплив мігрантів може посилити загрозу тероризму. Більше половини губернаторів виступили проти розміщення біженців у їх штатах. Але Барак Обама заявив, що багато американців все ж підтримують ідею збереження дверей країни відкритими для нужденних.

У той же час президент нагадав, що жоден мігрант не може перетнути кордон країни, не пройшовши "найретельнішу перевірку", який піддається будь-яка людина, що приїжджає в США. "Так було до Парижа, так воно є і зараз", – підкреслив Барак Обама.