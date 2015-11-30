ЗМІ: Гоа виключений із списку безпечних напрямків для туристів із Росії

Про це пише Sputnik з посиланням на джерело в уряді РФ.

Данне рішення прийнято, серед іншого, у зв'язку із зростанням негативних інцидентів, у тому числі конфліктів між російськими туристами та місцевим населенням.

Відзначається, що в 2013 році Гоа відвідали близько 250 тисяч росіян, що становило майже 50% від усіх іноземних туристів, які відпочивали в штаті.

Це рішення послідувало після заборони на відвідування Єгипту і Туреччини, які ввела російська влада.

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За словами джерела, рішення не пов'язане з терористичною загрозою, а базується на ряді факторів, в т. ч. проблемами з внутрішньою безпекою та зростанням вартості путівок на курорт.

Зазначається, що у зв'язку із зростанням курсу рубля кількість росіян, що відвідали Гоа, скоротилася вдвічі. При цьому, щоб замінити Єгипет і Туреччину, населення РФ віддасть перевагу для відпочинку, таким країнам, як Куба, Китай і В'єтнам.

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