У Путіна прокоментували заклик Туреччини відкрити військові канали зв'язку з РФ

Військові канали обміну інформацією з Туреччиною в інциденті з Су-24 не спрацювали не з вини Росії, Анкара спочатку не збиралася до них вдаватися, заявив у вівторок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

"Справа в тому, що військові канали зв'язку між військовими у нас існували, і вони були покликані, скажімо так, не допустити таких трагедій, що сталася. Ці канали не спрацювали. І не з вини російської сторони, причому не спрацювали навмисне чи не навмисне", - сказав Пєсков

"Обставини вказують на те, що ніхто і не збирався вдаватися до використання існуючих на той момент каналів", - заявив він.

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Як повідомляв, відносини між державами погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.