Біля берегів Японії знайшли човни з десятками трупів - The Independent

У даний момент знайдено всього 11 плавзасобів, але їх може виявитися більше.

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Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє The Independent.

За інформацією видання, човни виявили в Японському морі. У деяких із них знаходилося до 20 людських тіл, повідомляють в береговій охороні. Особи загиблих поки не ідентифіковані.

У місцевих ЗМІ висловлюється версія, що човни прибули з Північної Кореї. Багато з них сильно пошкоджені. Зазначається, що на одному із суден виявили шматок тканини, який можливо є частиною корейського прапора, а на іншому напис – "Корейська народна армія".

Експерти вважають, що тіла можуть належати північнокорейським рибалкам. Після декількох неврожаїв у цій країні могли почати більш інтенсивний рибний промисел. Але човни рибалок часто були погано обладнані, а деякі і зовсім не мали радарів – вони могли дрифтувати у морі місяцями. Також обговорюється версія, що це тіла втікачів від комуністичного режиму.