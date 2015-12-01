Генсек пояснив зростання військової присутності НАТО розміщенням РФ комплексу С-400 у Сирії

Про це заявив генсек НАТО Йєнс Столтенберг, повідомляє РИА «Новости»

«НАТО продовжує адаптуватися до більш наступаючої Росії, Росії, розмістила новітнє військове озброєння. І це одна з причин, через яку ми збільшили готовність наших військ, збільшили військову присутність на Сході альянсу», - сказав генсек.

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Як повідомляв УНІАН, раніше російські військові розгорнули в Сирії зенітно-ракетний комплекс С-400. Відзначається, що ЗРК був протягом доби перекинутий військово-транспортною авіацією з Підмосков'я.