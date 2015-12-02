Лавров пообіцяв не ухилятися від зустрічі з головою турецького МЗС

Глава МЗС РФ Сергій Лавров не буде ухилятися від зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу на полях Ради міністрів в Белграді. Про це повідомляють "РИА Новости".

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Лавров заявляє, що на наступний день після інциденту з Су-24 провів переговори з Мевлютом і "не почув від нього нічого нового в порівнянні зі вже озвученою публічно позицією Анкари".

"Зараз турецька сторона наполегливо просить організувати очну зустріч з міністром закордонних справ Туреччини на полях Ради міністрів закордонних справ у Белграді. Ми не будемо ухилятися від цього контакту, послухаємо, що нам скаже пан Чавушоглу. Може бути, щось і з'явиться нове в порівнянні з тим, що було сказано публічно", - сказав він за підсумками переговорів зі своїм кіпрським колегою Іоаннісом Касулідісом.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

28 листопада президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини, зокрема, про заборону ввезення окремих видів товарів, виконання послуг, а також призупинив дію безвізового режиму.