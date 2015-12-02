На 10% менше: Путін вирішив урізати собі зарплату ще на один рік
Президент Росії Володимир Путін продовжив дію указу про зниження зарплат президента Росії, голови уряду, Генпрокурора, голови СКР на рік до 31 грудня 2016 року.
Про це йдеться у відповідному указі "Про внесення змін до деяких указів президента Російської Федерації", передає РБК.
Президент РФ продовжив дію указу "Про грошову винагороду осіб, що обіймають окремі державні посади у Російській Федерації, та деяких інших осіб", який був опублікований 6 березня 2015 року.
Читайте такожУ Росії прокуратура перевірить валюту з портретом Путіна (фото)
"Виплачувати з 1 березня по 31 грудня 2015 року президенту Російської Федерації, голові уряду Російської Федерації, <...> генеральному прокурору Російської Федерації та голові Слідчого комітету Російської Федерації грошову винагороду, щомісячне грошове заохочення та щоквартальне грошове заохочення зі зменшенням на 10 відсотків", - йшлося в тексті указу.
Тоді ж були опубліковані укази про 10-відсоткове зниження зарплат службовців адміністрації президента й апарату уряду, а також зарплат держслужбовців. Президент продовжив на рік дію цих указів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін вирішив взяти на себе прийняття рішень про фінансування проектів з Фонду національного добробуту (ФНБ). Виділяти кошти з ФНБ можна буде тільки з дозволу Путіна.