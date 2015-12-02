На 10% менше: Путін вирішив урізати собі зарплату ще на один рік

Про це йдеться у відповідному указі "Про внесення змін до деяких указів президента Російської Федерації", передає РБК.

Президент РФ продовжив дію указу "Про грошову винагороду осіб, що обіймають окремі державні посади у Російській Федерації, та деяких інших осіб", який був опублікований 6 березня 2015 року.

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"Виплачувати з 1 березня по 31 грудня 2015 року президенту Російської Федерації, голові уряду Російської Федерації, <...> генеральному прокурору Російської Федерації та голові Слідчого комітету Російської Федерації грошову винагороду, щомісячне грошове заохочення та щоквартальне грошове заохочення зі зменшенням на 10 відсотків", - йшлося в тексті указу.

Тоді ж були опубліковані укази про 10-відсоткове зниження зарплат службовців адміністрації президента й апарату уряду, а також зарплат держслужбовців. Президент продовжив на рік дію цих указів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін вирішив взяти на себе прийняття рішень про фінансування проектів з Фонду національного добробуту (ФНБ). Виділяти кошти з ФНБ можна буде тільки з дозволу Путіна.