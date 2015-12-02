Автоматники в масках прийшли перевіряти фабрику турецьких килимів в Ростові-на-Дону

Про це повідомила ТАСС директор заводу по економіці Світлана Зіміна.

"Нас весь час перевіряють, і ми ставимося до цього з розумінням. Але це було несподівано, з автоматами і масками на обличчях. У нас переважно жіночий персонал, люди були налякані. Всі вони надали посвідчення: були співробітники ВБЕЗ, слідчі СК і ФСБ", - сказала вона.

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В ГУ МВС по Ростовській області і СК РФ по області повідомили, що інформації за фактом обшуків на підприємстві немає.

"Було у нас 9 іноземців (громадян Туреччини - прим. ред.) з усіма дозвільними документами. Це фахівці з навчання персоналу ткацького виробництва. Їх вчора забрали з паспортами і, наскільки я знаю, прийнято рішення про депортацію", - уточнила Зіміна. Вона не змогла уточнити причини висилки фахівців.

Зараз все виробництво зупинилося, пояснила Зіміна. "В результаті проведення слідчих заходів вчора були перевірені комп'ютери. Вилучили сервер, на якому "мізки" ткацького виробництва. За рахунок цього ткацьке виробництво у нас стало", - сказала співрозмовниця агентства.

Вона пояснила, що фабрика була побудована на гроші турецького інвестора компанії "Меринос", яка зараз є одним з акціонерів. "Ми не входимо ні в які холдинги, дочірніх підприємств у нас немає. Ми російська організація, яка зареєстрована в РФ і є одним з найбільших платників податків Ростовської області. Це російське виробництво і весь персонал, майже 450 осіб - російський. Турецька компанія "Меринос" є акціонером, але не власником нашої компанії", - сказала співрозмовниця агентства.