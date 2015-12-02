Євросоюз і Колумбія підписали угоду про безвізовий режим

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської ради, передає "ЄвроПравда". Угода передбачає безвізовий режим для громадян ЄС під час подорожі на територію цієї країни і для громадян Колумбії при поїздках до ЄС на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду.

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"Ця угода підлягає ратифікації чи затвердженню сторонами договору у відповідності з їх внутрішньодержавними процедурами і набирає чинності в перший день другого місяця після дати отримання повідомлення про остаточну ратифікацію", – йдеться в прикінцевих положеннях угоди.

Зазначимо, що до вступу в силу угода застосовується тимчасово з дня, наступного за датою його підписання.

Як повідомлялося раніше, 28 травня 2015 року ЄС погодив безвізовий режим з Вануату, Самоа і ще п'ятьма країнами.