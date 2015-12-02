Данія та Ісландія спрощують процедури оформлення шенгенських віз для українців.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Провели переговори, і Данія та Ісландія спрощують процедури оформлення шенгенських віз. Ще один привід вам туди поїхати", - зауважив міністр.

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Клімкін повідомив, що з 1 грудня 2015 року спрощується режим поїздок громадян України до Ісландії, а з 1 січня 2016 року - до Королівства Данія.

Так, щодо Ісландії передбачається можливість отримання 5-річних багаторазових віз для батьків та дітей громадян України, які мають дозвіл на перебування в Ісландії, бізнесменів, журналістів, офіційних осіб центральних та місцевих органів влади, постійних членів офіційних делегацій.

Також передбачена можливість отримання однорічних багаторазових віз для діячів науки, культури, спортсменів, професійних перевізників, членів екіпажів поїздів, учасників програм обміну між спорідненими містами.

Крім того, йдеться про безоплатне оформлення віз дружині/чоловіку, батькам та дітям громадян України, які мають дозвіл на перебування в Ісландії, учням, студентам, громадянам, які подорожують з гуманітарною метою, інвалідам та супроводжуючим особам, спортсменам і супроводжуючим особам, журналістам, професійним перевізникам, членам екіпажів поїздів, пенсіонерам, дітям віком до 18 років та залежним особам віком до 21 року, членам офіційних делегацій, представникам центральних та місцевих органів влади, учасникам програм обміну між спорідненими містами.

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Щодо Данії передбачена можливість оформлення 5-річних багаторазових віз; оформлення віз впродовж 3 діб.

Крім того, йдеться про скасування візового режиму для власників біометричних службових паспортів.

Передбачається також спрощення порядку оформлення безкоштовних багаторазових віз для представників громадських організацій, релігійних громад та інших категорій громадян України.