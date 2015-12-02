Завтра в знеструмленому Криму на великому екрані покажуть щорічне послання Путіна

Про це повідомляє прес-служба адміністрації міста, передає Керч.ФМ.

В обов'язковому щорічному зверненні російського президента до парламенту будуть представлені погляди глави держави на основні напрямки розвитку країни.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 29 листопада обурені жителі керчі вийшли на вулицю і погрожували перекрити трасу "Керч-Сімферополь". Головна претензія: невідповідність вивішених графіків подачі електроенергії реальному стану справ. За словами місцевих жителів, світло дають в інший час, а в більшості районів – просто не дають.