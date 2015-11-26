Обурені керчани вийшли на вулицю і погрожують перекрити трасу "Керч-Сімферополь" (відео)
З самого ранку обурені жителі керчі обступають інформаційні щити, розміщені біля адміністративних будівель, закладів культури та дозвілля.
Головна претензія: невідповідність вивішених графіків подачі електроенергії реальному стану справ. За словами місцевих жителів, світло дають в інший час, а в більшості районів – просто не дають, передає Аргументи тижня.
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Народне напруження вилилося в те, що між представниками місцевого самоврядування та керчанами сталася сутичка: люди обступили чиновників і зажадали як мінімум дотримання заявлених графіків.
«Зробіть, як у Сімферополі», – вимагали люди, на що жителям намагалися пояснити, що Керч намагається вижити за рахунок власної генерації енергії.
Мітингувальники відповіли на це погрозами перекрити трасу «Керч-Сімферополь».
Як стало відомо, графіки не дотримуються і в селищах Ленінського району, в деяких з яких світло дали в заявлений час, проте всього на 20 хвилин.