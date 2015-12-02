Афганська влада повідомляє про поранення лідера "Талібану"

Як заявив представник афганського уряду, на зустрічі між командирами талібів почалася серйозна сварка, яка переросла в перестрілку. "Мансур був важко поранений. Його відвезли в лікарню, але не ясно, чи вижив він, - цитує представника афганського уряду агентство Франс прес, передає Російська служба ВВС.

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Мулла Ахтар Мансур був обраний головою угруповання "Талібан" після того, як 29 липня була оприлюднена інформація про загибель попереднього лідера руху мулли Омара.

Незабаром після оголошення Мансура лідером талібів почали з'являтися повідомлення про розкол у "Талібані". Відомо про одне угруповання, що відкололося від "Талібану" і яке не визнає Мансура своїм лідером. Бойовики цієї групи, втім, заявляли, що не будуть вступати в протистояння з "Талібаном".