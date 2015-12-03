Грузинський експерт: "Путін і його радники явно не прораховують наслідки своїх авантюр"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав професор Державного університету Ілії в Грузії Олег Панфілов. За його словами, після всіх перипетій глави Кремля з Естонією, Грузією, Латвією, Молдовою, Литвою та Україною темою №1 стали відносини Росії з Туреччиною. Але як стверджує експерт, сценарій і мотиви Володимира Путіна залишаються колишніми.

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"Москва виробляє з Анкарою ті ж фортелі, що і свого часу з Грузією. Спочатку Путін дає зрозуміти, що для нього президент країни - особистий ворог, потім підключаються пропагандисти з образами. Далі - висилка громадян ворожої країни, введення візового режиму, ембарго і відмова від співпраці", - говорить Олег Панфілов.

Він підкреслює, що порівнювати потенціал Туреччини і Грузії, звичайно, неможливо, відзначаючи при цьому, що як Грузії була надана моральна і військова підтримка з боку Вашингтона, так і Туреччина не залишиться без співчуваючих, тим більше що вона 53 роки є членом НАТО. "Путін і його радники явно не прораховують наслідки своїх авантюр: вони можуть бомбити регіони Росії, але у випадку з Грузією, Україною чи Туреччиною дрібна помста відгукнеться великими проблемами", - підсумував експерт.

Повний текст інтерв'ю Олега Панфілова читайте у випуску журналу "Новий час" 4 грудня.