Делегація НАТО на чолі з генсеком побуває в чотирьох містах України
00:25, 03 червня 2008Світ
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Приїзд - за два тижні
|Яапм де Хооп СХЕФФЕР
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ у ході міжнародного форуму «Євроатлантичне майбутнє України», який відбувається в Києві.
Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, у свою чергу, повідомив, що делегація Північноатлантичної Ради, окрім Києва, відвідає також Дніпропетровськ, Львів та Харків.
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