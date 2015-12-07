Порошенко заявив, що Україна підтримуватиме міжнародну антиіділівську коаліцію у Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві під час спільної прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом, який перебуває в Україні з робочим візитом.

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"Я підтвердив панові віце-президенту нашу готовність, готовність України надавати максимальну підтримку коаліційним силам у Сирії. Україна є і буде пліч-о-пліч з антитерористичною коаліцією, і терористична загроза Україні нам дуже відома не з чиїхось переказів. Ми знаємо, що таке - боротися з тероризмом всередині України", - наголосив Порошенко.

Він заявив, що українські спецслужби захистили Україну від більш як 200 терористичних атак.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що очолювана США міжнародна коаліція завдала авіаудару в провінції Дейр аль-Зор, велика частина якої контролюється бойовиками "Ісламської держави". За даними базованого в Британії Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті інциденту загинули четверо сирійських військовослужбовців.