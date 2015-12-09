Постпред США при ООН: для перемоги над терористами необхідна наземна присутність

Таку думку висловила постійний представник США при ООН Саманта Пауер, передає ТАСС.

Вона нагадала про те, що президент США Барак Обама нещодавно говорив про можливість направлення в регіон американського спецназу, "який може зіграти роль каталізатора в боротьбі з "Ісламською державою". За словами дипломата, наземна присутність "буде обов'язковою" у Сирії, Іраку, Нігерії, Чаді, Камеруні та Нігерії "як частина комплексного військового рішення".

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"Неможливо перемогти терористичне угруповання і утримати (звільнену) територію, якщо немає істотної наземної присутності. І ця присутність має сприяти створенню соціально-економічних можливостей для повернення людей", - заявила Пауер.

У той же час вона зазначила, що одних військових заходів для перемоги над ІД буде недостатньо. "Для міжнародного співтовариства буде великою помилкою вважати, що реагування на загрозу з боку терористичних угруповань виключно військовою силою дозволить нам перемогти їх", - сказала постпред США. За її словами, у випадку з ІД, "Боко харам" та іншими групами необхідно також припиняти потоки їх фінансування, протидіяти вербуванні бойовиків і забезпечити контроль над кордонами.