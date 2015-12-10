У Пентагоні запропонували створити мережу військових баз на Близькому Сході та в Африці - ЗМІ

В оборонному відомстві США пропонують створити з цих баз єдиний ланцюг із загальним управлінням і фінансуванням. У свою чергу на кожній з них будуть знаходитися сили спецназу і агенти спецслужб.

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Про це з посиланням на The New York Times повідомляє "РБК".

За інформацією джерел газети, планується, що мережа буде включати в себе чотири центральних бази, в тому числі і вже існуючі – в Джібуті і Афганістані, а також додаткові об'єкти в Нігері, Камеруні, Ефіопії та Буркіна-Фасо, де США вже проводять розвідку з допомогою безпілотників або збираються зробити це в майбутньому.

Повідомляється, що в якості центральної бази на Близькому Сході Пентагон називає Ербіль в північному Іраку, де вже дислокується більшість американського контингенту в цій країні, налічує 3500 чоловік. Чисельність персоналу, розміщеного на базах, буде коливатися від 500 до 5 тисяч осіб. Їх розміщення потребує схвалення від країни, в якій буде розташований об'єкт.

За попередньою оцінкою Пентагону, на фінансування проекту буде досить декількох мільйонів доларів в рік. Основою витрат буде зарплата.

Видання також повідомляє, що в Білому домі від коментарів відмовилися. За інформацією джерел газети, знайомих з ходом обговорення, планами Пентагону пручається Держдепартамент, де стурбовані збільшенням постійної військової присутності США в Африці і на Близькому Сході.