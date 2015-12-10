США сумніваються, що КНДР має водневу бомбу - BBC

Докази, які є у Вашингтона, "викликають серйозні сумніви" щодо цих заяв, сказав речник Білого дому Джош Ернест, повідомляє BBC Україна.

Водночас США ставляться дуже серйозно до ризику та загрози через амбіції режиму КНДР розробити ядерну зброю, додав речник адміністрації американського президента.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, як повідомило державне агентство, заявив про наявність у країни водневої бомби.

Якщо це правда, то це означає, що країна зробила значний прогрес у ядерних можливостях.