У Росії далекобійники планують сьогодні акцію протесту "Равлик"
09:08, 11 грудня 2015Світ
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Російські далекобійники в різних регіонах планують сьогодні акцію протесту «Равлик».
Російські далекобійники проведуть акцію протесту / ngs42.ru
Таким чином вони виступають проти системи справляння плати з великовантажних автомобілів «Платон», розповів координатор далекобійників Петербурга Сергій Гуляєв, повідомляє Ехо Москви.
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За словами Гуляєва, «Равлика» підтримають водії від Далекого Сходу до південних регіонів. Акція стане попереджувальною перед всеросійським страйком водіїв вантажівок.
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