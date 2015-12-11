Путін наказав знищувати будь-які цілі, які загрожують російському угрупованню в Сирії

"Хочу застерегти тих, хто знову спробує організувати якісь провокації проти наших військовослужбовців. Нами вже прийняті додаткові заходи щодо забезпечення безпеки російських військовослужбовців і авіабази (в Сирії – ред.). Вона посилена новими авіаланкамиі засобами ППО", — сказав Путін на колегії Міноборони РФ, пише РИА Новости.

"Всі дії ударної авіації ведуться під прикриттям винищувачів. Наказую діяти гранично жорстко. Будь-які цілі, які загрожують російському угрупованню або нашій наземній інфраструктурі, підлягають негайному знищенню", — підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, стосунки між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі ВПС збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

28 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким вводиться заборона або обмеження на ввезення в РФ окремих видів турецьких товарів, на діяльність організацій, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, заборонено наймати на певні види робіт турецьких громадян.

Туреччина пригрозила Росії санкціями.