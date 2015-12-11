У Кремлі виправили слова Путіна: Росія не постачає зброю і боєприпаси сирійським повстанцям

У бесіді з журналістами, які зацікавилися подробицями надання військової допомоги Сирійській вільній армії, Пєсков сказав, що йдеться про збройні сили Сирії, передає Бі-бі-сі.

"Ні, Росія постачає зброю Сирійській Арабській республіці, легітимній владі Сирійської Арабської республіки", - сказав прес-секретар Путіна.

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На уточнювальне питання, чи йдеться про неправильне формулювання - Пєсков відповів буквально наступне: "Чому, воно нормальне формулювання, ви прочитайте російською повністю пропозицію, звідти випливає, що йдеться про армію. Про збройні сили".

"Не потрібно в цьому випадку чіплятися за значення, можливе і таке прочитання", - додав Пєсков.

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримує військові дії Вільної сирійської армії проти "Ісламської держави", поставляючи їм зброю і боєприпаси.

"Зараз кілька її частин (Сирійської вільної армії) загальною чисельністю понад п'ять тисяч осіб, так само як і регулярні війська, що ведуть наступальні дії проти терористів у провінціях Хомс, Хама, Алеппо і Ракка. Крім цього, ми підтримуємо їх з повітря, так само як і сирійську армію, надаючи їм допомогу в зброї, боєприпасах і матеріальних засобах", - заявив глава російської держави.