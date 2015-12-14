"Помилка льотчиків" не повинна впливати на відносини Анкари та Москви – Ердоган

Двосторонні відносини Туреччини та Росії не повинні страждати через "помилку льотчиків".

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Про це президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив журналістам, повертаючись із Туркменістану, пише Hürriet Daily News.

"Хто вчинив цю помилку? Це пілоти, які проявили халатність і не чують попередження. Ми не прихильники конфлікту. Ми хочемо продовжувати наше стратегічне партнерство, а також бажаємо, щоб наші відносини з Росією були такими ж, як і раніше. Ми успішно співпрацювали останні 10-11 років і хочемо, щоб це продовжилося", - сказав президент.

Ердоган зазначив, що він провів переговори з главами сусідніх з Росією держав. Лідери цих країн намагаються допомогти йому знайти вихід з кризи.

Нагадаємо, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни. Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що бомбардувальник перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.