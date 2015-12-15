Російські туристи відмовилися вважати окупований Крим гідною заміною Туреччині і Єгипту - опитування

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на опитування туристичного сервісу Kupibilet.ru.

Наголошується, що при роботі над дослідженням аналітики компанії опитали понад тисячу мандрівників, які скоїли як мінімум один переліт за останній рік. Така вибірка зумовлена необхідністю з'ясувати, як на туристах відбилася ситуація зі скасуванням чартерного авіасполучення з Туреччиною і припиненням польотів до Єгипту.

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При цьому сім відсотків респондентів зазначили, що російській курортній інфраструктурі не вистачає системи «все включено», ще дев'ять поскаржилися на відсутність низьких цін, 17 - на брак хорошого сервісу і ввічливого персоналу. 57 відсотків опитаних перерахували всі вищеперелічені мінуси. Крім того, туристи заявили про непогоду взимку і погану систему безпеки. Повноцінною заміною Туреччині та Єгипту курорти окупованого Криму і Краснодарського узбережжя назвав лише один відсоток мандрівників.

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Крім того, 52 відсотки респондентів розповіли, що і до заборон не планували проводити свій відпочинок ні у Туреччині, ні в Єгипті. Ще 29 відсотків розглядали ці країни серед інших варіантів, відпочивати в них планували лише 19 відсотків опитаних.

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Слідом за скасуванням чартерного авіасполучення з Туреччиною і припиненням польотів до Єгипту восени 2015 року багато зарубіжні країни заявили про намір скласти для росіян альтернативу цим популярним туристичним напрямками. У їх числі, наприклад, Кенія, Італія, Марокко, Іспанія,Киргизстан, Туніс і Греція.