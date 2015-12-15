Єврокомісія запропонувала зміцнити зовнішні кордони ЄС - ЗМІ

Як пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters, відповідні поправки до Шенгенського прикордонного кодексу Єврокомісія погодила у вівторок, 15 грудня. В даний час поліцейський контроль при в'їзді та виїзді проходять тільки громадяни неєвропейських країн і біженці.

Цей захід дозволить краще виявляти потенційних джихадистів з європейськими паспортами, які повертаються до Європи з Сирії.

Крім того, Єврокомісія запропонувала розширити повноваження і штат європейського прикордонного агентства Frontex. Тепер це рішення має схвалити Європарламент і Рада ЄС, що може зайняти кілька місяців.

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Тим часом, як повідомило у вівторок Frontex, за 11 місяців поточного року зовнішні кордони Євросоюзу незаконно перетнули 1,55 млн осіб. У той же час, за даними агентства, в листопаді кількість нелегальних перетинів кордонів Євросоюзу знизилося в порівнянні з попередніми місяцями. Причиною тому, як говориться в звіті, стали погодні умови, що погіршали, через що добиратися морем до берегів Європи для мігрантів стало небезпечніше.