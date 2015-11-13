Австрія, Німеччина, Франція та Швеція тимчасово запровадили прикордонний контроль

Окремі країни Шенгенської угоди, зокрема, Австрія, ФРН, Франція, Швеція, тимчасово запровадили прикордонний контроль на своїх кордонах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Як уточнили у прес-службі, Франція тимчасово відновила такий контроль на всіх видах транспорту (повітряний, залізничний, морський, річний, автомобільний) на період з 13 листопада по 13 грудня 2015 року з огляду на проведення 21-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та 11-ї Зустрічі сторін Кіотського протоколу.

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Зазначені обмеження не призупиняють право на в’їзд іноземців до країн Шенгенської угоди і не змінюють перелік необхідних документів для їх відвідання, зазначили у МЗС.

Водночас, додали у МЗС, «важливо враховувати, що прикордонний контроль може здійснюватися як у постійних місцях контролю, так і мобільними постами у прикордонній зоні країн». «Органи, уповноважені здійснювати таку перевірку, мають право вимагати документи, що є підставою для перебування/проживання в країні слідування іноземця та підтверджують мету поїздки, бронювання готелю/місця проживання, наявність фінансових засобів для покриття витрат, пов'язаних з подорожжю, тощо», - підкреслили у МЗС.