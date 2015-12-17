У Росії повідомили про початок розшифрування "чорної скриньки" збитого Туреччиною Су-24

Як пише Лента.ру, про це повідомляється на сайті відомства.

Відзначається, що інших подробиць не наводиться.

Читайте такожПрем’єр Іраку: розміщення у країні нових сил США без погодження з владою буде вважатися "ворожим актом"

Як відомо, у вівторок, 8 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу показав президенту Володимиру Путіну параметричний самописець знищеного Су-24.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24, порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, був збитий в рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.