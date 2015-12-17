У Росії повідомили про початок розшифрування "чорної скриньки" збитого Туреччиною Су-24
21:06, 17 грудня 2015Світ
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Міністерство оборони Росії повідомило про початок процедури зчитування та дешифрування інформації "чорного ящика" бомбардувальника Су-24М, збитого 24 листопада турецьким винищувачем.
Самописець Су-24 / Фото Міноборони Росії
Як пише Лента.ру, про це повідомляється на сайті відомства.
Відзначається, що інших подробиць не наводиться.
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Як відомо, у вівторок, 8 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу показав президенту Володимиру Путіну параметричний самописець знищеного Су-24.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24, порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, був збитий в рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.
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