У Туреччині заявили про ліквідацію 70 курдських бойовиків

Сімдесят підозрюваних бойовиків угрупування "Курдська робітнича партія" (РКК) і два турецьких солдата були вбиті під час операції проти угруповання на південному сході Туреччини, повідомляє Крим.Реалії.

Операція почалася 16 грудня і була спрямована на міста Джизре та Силопі, а також околиці в Діярбакіра.

Турецькі військові повідомили, що ВПС Туреччини обстріляли табір угрупування "Курдська робітнича партія" на півночі Іраку 18 грудня, знищивши укриття та сховища зброї.

Прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу заявив, що Туреччина не дозволить курдським бойовикам створити хаос.

"Якщо вони намагаються відокремитися від Туреччини, ми ніколи не дозволимо цього", – додав він.

Перемир'я, яке діяло між Анкарою та PKK, було порушено в липні цього року.

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Конфлікт на південному сході Туреччини, де проживають переважно етнічні курди, триває близько 30 років. За цей час тут загинуло понад 40 тисяч осіб.