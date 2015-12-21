Кремль залишив без відповіді інформацію про загибель 9 військових РФ в Сирії

"Ми не володіємо інформацією про особовий склад. Регулярно йдуть брифінги у наших колег у Міноборони", — заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

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Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, щонайменше, дев'ять контрактників, які виконували "напіввійськові завдання", загинули під час артилерійського обстрілу їх бази в Західній Сирії.