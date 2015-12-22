Індія поскаржилася, що з проданих Росією 210 Су-30 літати можуть не більше половини

Про це повідомляє Defense News з посиланням на доповідь незалежних аудиторів агентства Comptroller and Auditor General (CAG), опублікований напередодні візиту в Москву прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, пише Лента.ру.

Відзначається, що в 218-сторінковій доповіді, представленій 18 грудня в парламент Індії, говориться, що експлуатаційна готовність Су-30МКІ низька через велику кількість несправних літаків, низького рівня обслуговування і невисокого нальоту. З 210 винищувачів, які перебувають на озброєнні ВПС Індії, в нельотному стані нині перебувають 115-126 літаків, стверджують аудитори.

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Згідно з повідомленням, Су-30МКІ страждає від технічних проблем з електронікою і станціями попередження щодо опромінення чужими радарами. Погане технічне обслуговування, за даними CAG, пов'язано з відсутністю запчастин, що поставляються з Росії. Всього з 2002 року, коли була поставлена перша партія російських винищувачів ВПС Індії втратили шість машин цього типу.

За даними видання, 10 грудня холдинг-виробник Су-30 «Сухий» повідомив, що Індія до кінця року має намір укласти з Росією угоду про закупівлю запчастин до винищувачів Су-30МКІ, яка буде діяти між країнами в найближчі п'ять років. В даний час, за даними видання The Economic Times, головною проблемою поставок запчастин є довгий процес з моменту їх замовлення індійськими військовими до моменту початку виробництва даних запчастин в Росії. Цей термін становив близько 12 місяців, тепер же військові сподіваються скоротити його до 30 днів.

Багатофункціональний зверхманевровий винищувач Су-30МКІ, що виробляється на Іркутськом авіазаводі корпорації «Іркут», спочатку був розроблений за замовленням Індії на базі літака-30МК. Всього замовлено 272 машини, частина з них зібрана по ліцензії в Індії.