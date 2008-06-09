SIPRI оприлюднив статистику світового ринку озброєнь

Світовим лідером щодо обсягу військових видатків у 2007 р. стали Сполучені Штати Америки. Такі дані наводяться в оприлюдненій сьогодні щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). З показником в 547 млрд дол. (45% загальносвітового показника, зростання на 6,9% проти 2006 р.) США з величезним відривом випередили Велику Британію (59,7 млрд дол.) і Китай (58,3 млрд дол.). Росія в списку посіла за підсумками 2007 р. сьоме місце, пропустивши вперед Францію, Японію та Німеччину.

Оборонні витрати Росиії в 2007 р. склали 35,4 млрд дол., або 3% загальносвітових військових витрат. За даними експертів SIPRI, в 2007 р. видатки РФ на військово-промисловий комплекс збільшилися на 13% проти 2006-го.

Всього у 2007 р. в світі на військові цілі було витрачено 1 трлн 339 млрд дол., що на 6% перевищує показник 2006 р., відповідає 2,5% світового ВВП і 202 доларам на кожного з 6,6 млрд людей, що населяють землю.

Найбільший регіональний приріст був відмічений у Східній Європі, де в період з 1998 по 2007 рік витрати на озброєння злетіли на 162%. 86% цього приросту припадають на Росію.

На Близькому Сході військові витрати збільшилися на 62%, в Південній Азії – на 57%, в Африці – на 51%.

Найменше зростання було зафіксоване в Західній Європі і Центральній Америці.

Найбільшим імпортером озброєнь в період з 2003-го по 2007 рік стала КНР: на її частку, за даними SIPRI, припадало 12% всього світового ринку зброї. За Китаєм ішли Індія, Об`єднані Арабські Емірати, Греція і Південна Корея.

Росія продовжує упевнено займати другу позицію в рейтингу країн - експортерів зброї. SIPRI оцінює її частку в чверть всього ринку озброєнь, тоді як Сполучені Штати контролюють приблизно 31%. При цьому структура російського експорту за 2003–2007 роки виглядає так: на Китай припадає близько 45% всіх постачань, за ним Індія (22%), Венесуела (5%) і Алжир (4%).