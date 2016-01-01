Поліція Мюнхена попередила про загрозу терактів

Як повідомляється в офіційному акаунті поліції в "Твітері", напередодні Нового року були закриті дві найбільші залізничні станції міста: центральний вокзал і станція Мюнхен-Пазинг, передає Бі-бі-сі.

Відправлення та прибуття поїздів призупинено, а пасажири, які перебували на станціях, евакуйовані.

Читайте такожПоліція Німеччини перед Новим роком посилює заходи безпеки

За даними поліції, надійшла важлива інформація про те, що напередодні Нового року має статися теракт. Подробиці поки не повідомляються.

Раніше УНІАН повідомляв, що в США спецслужби по всій країні посилюють заходи безпеки у місцях масових скупчень людей на новорічні свята.

Також повідомляється, що в районі Таймс-сквер (Нью-Йорк) нести службу будуть близько шести тисяч поліцейських. CNN наголошує, що ця кількість вища, ніж раніше. Також плануються патрулювання з повітря, на воді й автомобільних трасах.