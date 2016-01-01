У Мюнхені знизили рівень терористичної загрози

За його словами, підвищення заходів безпеки було виправданим, оскільки поліція мала інформацію про можливі теракти, повідомляє DW.

Херрман додав, що поліцейське патрулювання на вокзалах зберігається, проте будь-якої інформації про загрози на найближчі години і дні в даний час немає.

Глава поліції Мюнхена Хубертус Андре підтвердив, що напередодні влада отримала від "дружніх спецслужб" конкретні відомості про підготовлюваний теракт в новорічну ніч. За його словами, йдеться про п'ять-сім потенційних терористів, імовірно вихідців з Іраку і Сирії. Терористи-смертники нібито планували здійснити напади, аналогічні тим, які відбулися в Парижі 13 листопада.

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В даний час правоохоронці баварської столиці задіяні в пошуку підозрюваних, але поки ніхто не затриманий.

За словами Андре, поліція не має даних про те, чи перебувають потенційні терористи в Мюнхені. Два вокзали, які вночі були евакуйовані, в даний час знову відкриті для пасажирів. Там зберігається посилене патрулювання та перевірки пасажирів.