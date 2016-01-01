У Мюнхені знизили рівень терористичної загрози
Міністр внутрішніх справ німецької землі Баварія Йоахім Херрман заявив, що рівень терористичної загрози в Мюнхені знизився порівняно з новорічною ніччю.
За його словами, підвищення заходів безпеки було виправданим, оскільки поліція мала інформацію про можливі теракти, повідомляє DW.
Херрман додав, що поліцейське патрулювання на вокзалах зберігається, проте будь-якої інформації про загрози на найближчі години і дні в даний час немає.
Глава поліції Мюнхена Хубертус Андре підтвердив, що напередодні влада отримала від "дружніх спецслужб" конкретні відомості про підготовлюваний теракт в новорічну ніч. За його словами, йдеться про п'ять-сім потенційних терористів, імовірно вихідців з Іраку і Сирії. Терористи-смертники нібито планували здійснити напади, аналогічні тим, які відбулися в Парижі 13 листопада.
Читайте такожAir France серйозно посилила заходи безпеки після терактів в Парижі
В даний час правоохоронці баварської столиці задіяні в пошуку підозрюваних, але поки ніхто не затриманий.
За словами Андре, поліція не має даних про те, чи перебувають потенційні терористи в Мюнхені. Два вокзали, які вночі були евакуйовані, в даний час знову відкриті для пасажирів. Там зберігається посилене патрулювання та перевірки пасажирів.