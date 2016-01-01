У США померла дев'ятикратна володарка "Греммі" Наталі Коул

У Лос-Анджелесі померла дев'ятикратна володарка "Греммі" Наталі Коул, повідомляє Lenta.ru.

"Дочка джазового співака Нета Кінга Коула померла 31 грудня у віці 65 років. Причина смерті не називається. Відомо, що тривалий час Коул боролася з наркотичною залежністю", - йдеться в повідомленні.

Протягом своєї кар'єри Коул 19 разів номінувалася на "Греммі". Свою першу премію вона отримала у 1975 році, останню - у 2009-м.

На рахунку співачки 13 записаних альбомів.

Читайте такожПомер американський блюзовий музикант Бі Бі Кінг

Її батько Нет Кінг Коул набув популярності в середині 1940-х років. Він став одним з перших афроамериканських музикантів, які зуміли завоювати величезну популярність в США.