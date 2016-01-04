У Британії назвали пропагандою відео ІДІЛ з "посланням" Кемерону
14:39, 04 січня 2016Світ
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Опубліковане бойовиками ІДІЛ відео зі стратою і "посланням" Кемерону - пропаганда, що нагадує про варварство терористів.
REUTERS
Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона, передає Reuters.
"Це слугує нагадуванням про варварство ІДІЛ і про те, з чим стикається світ через цих терористів. Це також варто розглядати як очевидний інструмент пропаганди", - зазначила вона.
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Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики ІДІЛ випустили нове відео, на якому показали страту п'яти "британських шпигунів". Виступаючи на камеру, бойовик у масці заявив, що це повідомлення для Девіда Кемерона, якого він назвав "ідіотом" і "рабом у Білому домі".
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