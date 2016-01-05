Китайці будують гігантську статую Мао Цзедуна розміром з 12-поверхівку (фотогалерея)

Висота статуї – 36.6 метра, її будівництво коштує близько 3 мільйонів юанів (460 тисяч доларів). Статую, за твердженням жителів села, зводять на гроші місцевих підприємців.

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Фотографії цієї монументальної будівлі широко розійшлися в інтернеті в Китаї, і місцеві медіа наводять добірки думок: деякі користувачі вказують на фізіономічну відмінність статуї з обличчям Мао, а інші зауважують, що гроші вирішили витратити на зведення статуї, а не на якісь практичні потреби, передає Радіо Свобода.

У 1960-х роках від голоду внаслідок проведеної Мао Цзедуном політики "Великого стрибка", в провінції Хенань померли мільйони людей.