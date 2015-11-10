Не колонізація, а інвестиції: Китай заявив про бажання ввести безвізовий режим з Росією

Про це заявив сьогодні російським журналістам глава департаменту країн Європи та Азії МЗС КНР Гуй Цунъю, повідомляє "РГ".

"Ми збираємося зробити туризм ще однією сферою для зміцнення зв'язків з Росією. Один із методів залучення туристів - спрощення візового режиму. Ми налаштовані надалі спрощувати режим для туристів, аж до скасування візового режиму з Росією як такого. Мова йде про поїздки, у тому числі без участі туроператорів. Нинішній безвізовий режим для груп не менше п'яти осіб вже не повністю задовольняє запити", - пояснив китайський дипломат.

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Одночасно з цим Гуй Цунъю констатував, що і ця первісна міра лібералізації візового режиму дала очікуваний результат.

"За останні два роки загальна кількість китайських туристів, які відвідали Росію, зросла вдвічі і перевищила 1,1 мільйона осіб на рік. Тільки в Санкт-Петербурзі в 2014 році побувало близько 500 тисяч громадян Китаю. Якщо нам вдасться довести кількість туристів до 5 мільйонів чоловік в рік, то російській казні це принесе значний ресурс. Кожен турист витрачає близько 2 тисяч доларів. Щорічно вони привнесуть в економіку РФ близько 10 мільярдів доларів ", - сказав дипломат, пояснивши, що в першу чергу в Росію їдуть туристи з багатих південних провінцій.

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Представник МЗС КНР також зазначив, що, на жаль, в останні два роки спостерігається зниження російського туристичного потоку в Китай, що пов'язано, ймовірно, з економічною кризою. "Але ми впевнені, що Росія подолає труднощі, і потік туристів в КНР знову буде рости", - сказав китайський дипломат.

Раніше Росія віддала Китаю родовища торфу на Сахаліні.

Як повідомляв УНІАН, Пекін по максимуму використовує ізоляцію Росії. Китаю вигідно далі підтримувати слабку позицію РФ з її нинішнім курсом. Саме з цією метою Піднебесна буде надавати невелику допомогу режимові Путіна з метою виграшу часу для повноцінної колонізації Далекого Сходу і Сибіру.