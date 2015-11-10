Не колонізація, а інвестиції: Китай заявив про бажання ввести безвізовий режим з Росією
Китайська народна республіка прагне до встановлення безвізового режиму з Росією для збільшення туристичних потоків.
Про це заявив сьогодні російським журналістам глава департаменту країн Європи та Азії МЗС КНР Гуй Цунъю, повідомляє "РГ".
"Ми збираємося зробити туризм ще однією сферою для зміцнення зв'язків з Росією. Один із методів залучення туристів - спрощення візового режиму. Ми налаштовані надалі спрощувати режим для туристів, аж до скасування візового режиму з Росією як такого. Мова йде про поїздки, у тому числі без участі туроператорів. Нинішній безвізовий режим для груп не менше п'яти осіб вже не повністю задовольняє запити", - пояснив китайський дипломат.
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Одночасно з цим Гуй Цунъю констатував, що і ця первісна міра лібералізації візового режиму дала очікуваний результат.
"За останні два роки загальна кількість китайських туристів, які відвідали Росію, зросла вдвічі і перевищила 1,1 мільйона осіб на рік. Тільки в Санкт-Петербурзі в 2014 році побувало близько 500 тисяч громадян Китаю. Якщо нам вдасться довести кількість туристів до 5 мільйонів чоловік в рік, то російській казні це принесе значний ресурс. Кожен турист витрачає близько 2 тисяч доларів. Щорічно вони привнесуть в економіку РФ близько 10 мільярдів доларів ", - сказав дипломат, пояснивши, що в першу чергу в Росію їдуть туристи з багатих південних провінцій.
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Представник МЗС КНР також зазначив, що, на жаль, в останні два роки спостерігається зниження російського туристичного потоку в Китай, що пов'язано, ймовірно, з економічною кризою. "Але ми впевнені, що Росія подолає труднощі, і потік туристів в КНР знову буде рости", - сказав китайський дипломат.
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Як повідомляв УНІАН, Пекін по максимуму використовує ізоляцію Росії. Китаю вигідно далі підтримувати слабку позицію РФ з її нинішнім курсом. Саме з цією метою Піднебесна буде надавати невелику допомогу режимові Путіна з метою виграшу часу для повноцінної колонізації Далекого Сходу і Сибіру.