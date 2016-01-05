Медведєв знайшов у Росії "величезний потенціал" внутрішнього і в'їзного туризму

Про це він сказав на нараді, яка проходить у Сочі.

За прогнозами російського прем'єра, внутрішній турпотік за підсумками року може скласти близько 50-ти мільйонів людей, пише Эхо Москвы.

Читайте такожПредставники російського турбізнесу заявили про паніку на туристичному ринку країни

Медведєв також запропонував додатково підтримати авіаперевізників, які працюють на найбільш популярних курортних маршрутах в Росії.

Як повідомляв УНІАН, майже 60 відсотків російських мандрівників не вважають курорти окупованого Криму і Краснодарського краю гідною заміною Туреччині та Єгипту.