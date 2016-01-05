Медведєв знайшов у Росії "величезний потенціал" внутрішнього і в'їзного туризму

15:58, 05 січня 2016
Світ
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв закликав розвивати «величезний потенціал внутрішнього і в'їзного туризму».

REUTERS

Про це він сказав на нараді, яка проходить у Сочі.

За прогнозами російського прем'єра, внутрішній турпотік за підсумками року може скласти близько 50-ти мільйонів людей, пише Эхо Москвы.

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Медведєв також запропонував додатково підтримати авіаперевізників, які працюють на найбільш популярних курортних маршрутах в Росії.

Як повідомляв УНІАН, майже 60 відсотків російських мандрівників не вважають курорти окупованого Криму і Краснодарського краю гідною заміною Туреччині та Єгипту.

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