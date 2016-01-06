Напади на жінок в Кельні свідчать про "новий вимір організованої злочинності" - міністр юстиції Німеччини

Представники федеральної та регіональної влади разом з поліцією у вівторок, 5 січня, провели кризову зустріч з цього питання, повідомляє Deutsche Welle.

Низка німецьких політиків уже висловили своє обурення подіями новорічної ночі в найбільшому місті федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія. Міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр назвав ці напади "огидними та неприйнятними". За його словами, те, що "така велика кількість осіб, очевидно, з міграційним минулим," здійснила ці атаки, переносить питання на інший рівень. Але водночас він застеріг від узагальнень та не звинувачувати автоматично біженців.

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Його думку поділяє і федеральний міністр юстиції Гайко Маас. За його словами, інциденти у Кельні вказують на появу "абсолютно нового рівня організованої злочинності". Він додав, що Німеччина не збирається миритися з цією ситуацією. Прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Ганнелоре Крафт оголосила про серйозні заходи проти зловмисників. "Винних потрібно покарати", - передає її слова dpa.

Як повідомляв УНІАН, мер Кельна Генрієтта Рекер скликала екстрену нараду з поліцією після надходження повідомлень про те, що в переддень Нового року в місті було скоєно близько 80 нападів на жінок. Більшість з них сталися поблизу центральної залізничної станції міста. За попередніми даними, у них брали участь близько тисячі агресивно налаштованих молодих чоловіків.