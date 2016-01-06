В Афганістані загинув перший у 2016 році американський військовий - Reuters
09:10, 06 січня 2016Світ
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Один американський військовий вбитий і двоє поранені у південній афганській провінції Гільменд.
REUTERS
Військові США потрапили під обстріл, коли супроводжували афганських спецназівців, серед яких також є поранені, повідомив Reuters прес-секретар Пентагону Пітер Кук.
Наголошується, що для евакуації поранених були відправлені два американських вертольоти, унаслідок обстрілу один з них отримав пошкодження.
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Варто наголосити, що це перший випадок загибелі американського військового в Афганістані в 2016 році.
Раніше американський сенатор-республіканець Джон Маккейн заявляв, що війська США, які ще перебувають в Афганістані, повинні залишитися в цій країні довше, ніж планувалося, щоб зупинити наступ талібів.
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