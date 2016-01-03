Бойовики ІДІЛ напали на колишню військову базу США в Іраку, 15 загиблих

В атаці на базу брали участь п'ять терористів-смертників, передає Reuters з посиланням на джерела безпеки Іраку.

Зазначається, що два бойовики підірвали себе в автомобілях біля західних воріт "Камп Шпайхер", колишньої бази США.

Троє інших підірвали себе на території бази, де проходять підготовку іракські поліцейські.

Стало відомо, що відповідальність за теракт узяла на себе "Ісламська держава".

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Нагадаємо, в кінці грудня іракська армія заявила про перемогу над бойовиками "Ісламської держави", захопивши комплекс урядових будівель у західному іракському місті Рамаді.