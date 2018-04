Columbia Pictures екранізує Стругацьких

Американська кінокомпанія Columbia Pictures екранізуватиме повість Аркадія і Бориса Стругацьких "Пікнік на узбіччі", повідомило видання Variety.

Фільм буде знятий в жанрі фантастичної кримінальної драми. Після візиту інопланетян на Землі залишилася Зона, повна загадок і небезпек. За тим, що залишили після себе прибульці, починається нелегальне полювання.

Режисером картини стане Девід Джейкобсон (David Jacobson), останніми роботами якого були "Дамер" ("Dahmer") і "Це трапилося в долині" ("Down in the Valley").

Більш відомий майбутній продюсер американської версії "Пікніка" Ніл Морітц (Neil Moritz). Він працював над такими гостросюжетними фільмами, як "Обертаючий момент", "Форсаж", "Три ікси" і "Стелс". Попередня екранізація повісті Стругацких була здійснена в 1980 році Андрієм Тарковським, фільм отримав назву "Сталкер".

Лента.ру