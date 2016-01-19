У Шойгу заявляють, що в Сирії бойовики обстрілюють цивільних з метою звинуватити урядові війська

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві повідомив офіційний представник міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

«Не маючи можливості зупинити наступ урядових військ, терористи щораз частіше здійснюють провокаційні обстріли з артилерійських гармат і мінометів по населених пунктах для подальших звинувачень сирійських урядових військ», - сказав він.

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За його словами, терористичними угрупованнями здійснено ракетні та артилерійські обстріли населених пунктів Фуаа і Кафер-Хая, провінція Ідліб. Такі ж обстріли мирних населених пунктів та акції залякування відзначаються і в інших провінціях, де терористи відступають під натиском урядових військ або сил патріотичної опозиції.

Він заявив, що в районі населеного пункту Бгелія, провінція Дейр-Ез-Зор, де напередодні бойовики ІДІЛ для залякування місцевого населення влаштували масову страту близько 300 мирних громадян, російським бомбардувальником Су-34 завдано удару по опорних пунктах терористів. В результаті прямих влучань знищено 3 вантажних автомобілі з боєприпасами, 2 джипи з визначеними установками ЗУ-23, а також понад 60 терористів. Крім того, в ході дій з підриву джерел злочинних доходів терористів за минулі чотири доби в провінції Ракка російськими літаками знищено великий склад ПММ і нафтоперекачувальну станцію.

Також у районі населеного пункту Херболь, провінція Алеппо, при проведенні повітряної розвідки було виявлено колону наливників, що перевозила нафтопродукти в напрямку кордону з Туреччиною. У результаті ударів бомбардувальника Су-24 23 наливники терористів з контрабандною нафтою було знищено.

Як повідомляв УНІАН, російські бойовики на Донбасі використовують аналогічну тактику бойовиків ІДІЛ. Зокрема, обстрілюють мирне населення українських міст з метою звинуватити в цьому збройні сили України.