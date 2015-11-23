Міноборони РФ відрапортувало про результати дводенного бомбардування в Сирії
10:02, 23 листопада 2015Світ
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Літаки російської авіагрупи за минулі два дні виконали 141 виліт і нанесли удари по 472 об'єктам терористів в Сирії.
REUTERS
Про це заявив офіційний представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.
"Літаками ПКС Росії виконано 141 бойовий виліт і нанесено удари по 472 об'єктам терористів в провінціях Алеппо, Дамаск, Ідліб, Латакія, Хама, Хомс, Ракка і Дейр-ез-Зор", - сказав він.
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За його словами, за минулі дві доби російська авіагрупа продовжувала вести активну дорозвідку цілей і наносити удари по окремим об'єктам терористичних угруповань, що діють у Сирії.
Нагадаємо, експерти британського інтернет-ресурсу Bellingcat повідомляють, що Москва частково спотворює дані про спецоперацію в Сирії.
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