Міноборони РФ відрапортувало про результати дводенного бомбардування в Сирії

Про це заявив офіційний представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

"Літаками ПКС Росії виконано 141 бойовий виліт і нанесено удари по 472 об'єктам терористів в провінціях Алеппо, Дамаск, Ідліб, Латакія, Хама, Хомс, Ракка і Дейр-ез-Зор", - сказав він.

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За його словами, за минулі дві доби російська авіагрупа продовжувала вести активну дорозвідку цілей і наносити удари по окремим об'єктам терористичних угруповань, що діють у Сирії.

Нагадаємо, експерти британського інтернет-ресурсу Bellingcat повідомляють, що Москва частково спотворює дані про спецоперацію в Сирії.