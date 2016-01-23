Держсекретар США стурбований роллю Ірану на Близькому Сході
Держсекретар США Джон Керрі висловив стурбованість впливом Ірану на ситуацію на Близькому Сході. Він особливо відзначив підтримку Іраном радикального ліванського угруповання "Хезболла", яке виступає на стороні сирійського президента Башара Асада в Сирії.
Джон Керрі зробив цю заяву в Ер-Ріяді після переговорів з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром, передає Бі-бі-сі. У свою чергу, Адель аль-Джубейр заявив, що його країна працює з США, щоб стримувати "агресивні дії" Ірану.
Читайте такожЯпонія скасувала санкції проти ІрануЯк зазначають кореспонденти, Вашингтон зацікавлений у тому, щоб запобігти подальшим труднощам в сирійському мирному процесі, ключовими гравцями в якому є і Саудівська Аравія та Іран.
Саудівське королівство розірвало дипломатичні відносини з Іраном після різких заяв Тегерана у зв'язку з стратою в Ер-Ріяді відомого шиїтського проповідника Німра аль-Німра.
Дізнавшись про страту проповідника, натовп демонстрантів у Тегерані напав на посольство Саудівської Аравії.
Слідом за Саудівською Аравією про розрив відносин з Іраном оголосили Бахрейн і Судан, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати.