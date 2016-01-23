Держсекретар США стурбований роллю Ірану на Близькому Сході

Джон Керрі зробив цю заяву в Ер-Ріяді після переговорів з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром, передає Бі-бі-сі. У свою чергу, Адель аль-Джубейр заявив, що його країна працює з США, щоб стримувати "агресивні дії" Ірану.

Читайте такожЯпонія скасувала санкції проти ІрануЯк зазначають кореспонденти, Вашингтон зацікавлений у тому, щоб запобігти подальшим труднощам в сирійському мирному процесі, ключовими гравцями в якому є і Саудівська Аравія та Іран.

Саудівське королівство розірвало дипломатичні відносини з Іраном після різких заяв Тегерана у зв'язку з стратою в Ер-Ріяді відомого шиїтського проповідника Німра аль-Німра.

Дізнавшись про страту проповідника, натовп демонстрантів у Тегерані напав на посольство Саудівської Аравії.

Слідом за Саудівською Аравією про розрив відносин з Іраном оголосили Бахрейн і Судан, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати.