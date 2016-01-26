Moody's оцінило збитки від сніжної бурі в США у 3 мільярди доларів

Таку думку висловили аналітики рейтингового агентства Moody's, передає Лента.ру з посиланням на ABC News.

Основна частина втрат припаде на недоотриманий прибуток магазинів, ресторанів та інших закладів через відсутність покупців і клієнтів. Крім того, збитки понесуть отримають співробітники з погодинною оплатою, які не змогли дістатися до роботи. При цьому збитки, завдані інфраструктурі, в розрахунок не беруться.

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У Moody's відзначили, що збиток від сніжної бурі виявиться порівняно невеликим. Так, ураган «Сенді», що обрушився на східне узбережжя США у жовтні 2012 року, спричинив бізнесу збитків на 26 мільярдів доларів. В 45 мільярдів доларів були оцінені руйнувань від стихії.