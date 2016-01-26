Лавров переконує, що Росія не просила Асада піти у відставку

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками 2015 року, передає ТАСС.

"Я читав спекуляції, які поширювалися з посиланням на покійного Ігоря Сергуна, нібито він спеціально їздив до Дамаска і там пропонував президенту Асаду піти. Це неправда. Розмова з президентом Асадом такого роду не була необхідною", - стверджує Лавров.

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Як раніше повідомляв УНІАН, видання The Financial Times повідомило з посиланням на джерела у західних спецслужбах, що російський президент Володимир Путін просив сирійського диктатора Башара Асада піти у відставку.

Наголошується, що для того, щоб передати Асаду прохання Путіна, за даними співрозмовників видання, в Дамаск їздив начальник ГРУ РФ Ігор Сергун. Столицю Сирії, пише видання, Сергун відвідав за кілька днів до своєї смерті.

Асад на пропозицію залишити посаду президента Сирії відповів рішучою відмовою. Джерела видання стверджують, що Асад дав зрозуміти Сергуну, що відносини між двома державами не можуть розвиватися без участі Асада.