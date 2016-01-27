У Нідерландах в одному з центрів для мігрантів сталася масова бійка

Як повідомляє поліція міста, участь у бійці взяли понад 100 осіб, передає ТАСС. За даними правоохоронних органів, ніхто з учасників серйозно не постраждав. Більше 30 поліцейських машин прибули на місце події для врегулювання ситуації і наведення порядку. Також були викликані пожежна служба та бригада швидкої допомоги.

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Причини бійки поки невідомі. У таборі проживають близько 500 осіб.

За даними на вересень 2015 року, за рік в країну прибуло 23,5 тис. мігрантів. Але з осені все більше мігрантів стали добровільно залишати країну через розчарування в системі прийому: термін очікування початку розгляду заявки на отримання статусу біженця збільшився з чотирьох тижнів до півроку. Також влада попередила, що процедура возз'єднання з сім'єю буде займати близько року.

Тим не менше, число мігрантів продовжує зростати, 18 січня спецназ розігнав демонстрацію в місті Хес проти будівництва нового центру для мігрантів на 500 осіб.